В Госдуме предупредили о провокациях вокруг транзита в Калининградскую область

1:28
Мир

Высказывания о возможном прекращении транзита в Калининградскую область — это попытка спровоцировать Россию на резкие действия. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.

Калининград, Россия
Фото: commons.wikimedia.org by Amber bracelet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград, Россия

Ранее член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема заявил в соцсетях, что ограничение транзита в Калининградскую область со стороны Литвы станет объявлением войны против России.

Журова подчеркнула, что подобные заявления западных политиков направлены на создание напряженности и проверку реакции Москвы. По ее словам, целью таких высказываний является попытка заставить Россию действовать импульсивно, чтобы затем обвинить ее в агрессии.

"Они таким образом пытаются спровоцировать и обострить ситуацию, чтобы потом говорить о некой угрозе со стороны России. Но пока это лишь слова, попытка выяснить, как мы на это отреагируем. Поэтому важно не давать им такую возможность и сохранять спокойствие", — отметила Журова.

Она добавила, что любые резкие ответы только усилят напряжение и будут использованы против Москвы. Поэтому, по мнению депутата, России следует придерживаться выдержанной линии поведения и не позволять втянуть себя в конфронтацию.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
