3,8% — не предел: Трамп предсказал экономике США космический взлёт

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский лидер Дональд Трамп уверен: в его стране разворачивается настоящая трансформация в сфере финансов, с подъемом на 3,8% по показателю ВВП, что в три-четыре раза обгоняет расчеты специалистов.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Такой рывок подчеркивает динамику, которую мало кто ожидал увидеть в ближайшее время.

Во время основного доклада на встрече АТЭС в корейском Кёнджу в среду Трамп пояснил, что этот темп роста в несколько раз превосходит первоначальные оценки, сигнализируя о мощном импульсе для всей нации.

Глава Белого дома также акцентировал внимание на том, что второй квартал принес беспрецедентные результаты по развитию, а третий, по предварительным прикидкам, подтянется к отметке в 4%, укрепляя позиции на глобальной арене.