0:50
Мир

Американский лидер Дональд Трамп уверен: в его стране разворачивается настоящая трансформация в сфере финансов, с подъемом на 3,8% по показателю ВВП, что в три-четыре раза обгоняет расчеты специалистов.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Такой рывок подчеркивает динамику, которую мало кто ожидал увидеть в ближайшее время.

Во время основного доклада на встрече АТЭС в корейском Кёнджу в среду Трамп пояснил, что этот темп роста в несколько раз превосходит первоначальные оценки, сигнализируя о мощном импульсе для всей нации.

Глава Белого дома также акцентировал внимание на том, что второй квартал принес беспрецедентные результаты по развитию, а третий, по предварительным прикидкам, подтянется к отметке в 4%, укрепляя позиции на глобальной арене.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
