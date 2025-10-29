Американский лидер Дональд Трамп уверен: в его стране разворачивается настоящая трансформация в сфере финансов, с подъемом на 3,8% по показателю ВВП, что в три-четыре раза обгоняет расчеты специалистов.
Такой рывок подчеркивает динамику, которую мало кто ожидал увидеть в ближайшее время.
Во время основного доклада на встрече АТЭС в корейском Кёнджу в среду Трамп пояснил, что этот темп роста в несколько раз превосходит первоначальные оценки, сигнализируя о мощном импульсе для всей нации.
Глава Белого дома также акцентировал внимание на том, что второй квартал принес беспрецедентные результаты по развитию, а третий, по предварительным прикидкам, подтянется к отметке в 4%, укрепляя позиции на глобальной арене.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.