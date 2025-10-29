Дипломатические круги Москвы настроены решительно: представители России на предстоящем форуме АТЭС в Южной Корее не дадут спуску тем, кто проявляет враждебность к нашей стране.
Об этом поделился в беседе с РИА Новости Марат Бердыев, специальный уполномоченный МИД по делам G20 и АТЭС.
Он отметил, что настроения противников из Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии все еще полны остроты. Однако их усилия по продвижению собственной интерпретации событий вокруг Украины выглядят все более бесперспективными для большинства участников.
В процессе согласования итогового заявления эти страны упорно лоббируют включение раздела с геополитическим уклоном. Дипломат выразил уверенность, что такие маневры не увенчаются успехом, поскольку у Москвы есть аргументы по сути дела, способные поставить оппонентов в неловкое положение. Главное — никаких упреков в адрес России в финальном тексте не появится.
Форум лидеров АТЭС запланирован в корейском Кёнджу с последнего дня октября по начало ноября. Возглавит нашу группу вице-премьер Алексей Оверчук, чтобы отстоять ключевые позиции.
