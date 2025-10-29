Трамп опоздал на час: заявления на форуме АТЭС

На форуме АТЭС в Южной Корее доклад американского лидера Дональда Трампа отставал от графика на шестьдесят минут, что видно из онлайн-трансляции.
Это создавало напряжение среди собравшихся, подчеркивая непредсказуемость международных встреч.
Трамп высадился в Сеуле ближе к полудню по местному времени, заметно сдвинувшись от изначального плана. Именно на этот отрезок запланировали его выступление.
Делегаты и гости мероприятия простаивали в зале более часа, ощущая растущую паузу.
Ведущие с подиума выразили сожаление по поводу срыва сроков и заверили, что грядущий этап вот-вот запустится, с акцентом на ключевое обращение главы США.
В итоге объявление Трампа прозвучало с опозданием почти в час, усиливая интерес к его словам.
