Трамп опоздал на час: заявления на форуме АТЭС

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

На форуме АТЭС в Южной Корее доклад американского лидера Дональда Трампа отставал от графика на шестьдесят минут, что видно из онлайн-трансляции.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Это создавало напряжение среди собравшихся, подчеркивая непредсказуемость международных встреч.

Трамп высадился в Сеуле ближе к полудню по местному времени, заметно сдвинувшись от изначального плана. Именно на этот отрезок запланировали его выступление.

Делегаты и гости мероприятия простаивали в зале более часа, ощущая растущую паузу.

Ведущие с подиума выразили сожаление по поводу срыва сроков и заверили, что грядущий этап вот-вот запустится, с акцентом на ключевое обращение главы США.

В итоге объявление Трампа прозвучало с опозданием почти в час, усиливая интерес к его словам.