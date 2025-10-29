Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали

Цифровая энциклопедия от компании xAI, основанной Илоном Маском, под названием Grokpedia предлагает куда более развернутое освещение российской трактовки событий вокруг подрыва газопроводов "Северный поток" в 2022-м, нежели аналогичная статья в Википедии.

Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северный поток

К такому выводу пришли журналисты РИА Новости после тщательного разбора материалов.

Особо бросается в глаза несходство в описании глобального отклика на инцидент. В Grokpedia акцент сделан на последовательности аргументов Москвы: там подчеркивается бессмысленность для России уничтожать свои же артерии поставок, поскольку остановка потока могла произойти и без радикальных мер — частично это уже случилось.

Далее следуют ссылки на высказывания лидера страны Владимира Путина и других представителей властей, где вина приписывается Соединенным Штатам и Великобритании с целью разорвать энергетические узы между Европой и Россией.

В отличие от этого, Википедия трактует начальные отклики Кремля куда более осторожно. Упоминается лишь общая оговорка о возможном саботаже, а слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова сводятся к необходимости подождать официальных выводов следствия. Единственная яркая цитата — от Путина, охарактеризовавшего происшествие как "невиданный случай глобального террора".

Похожий контраст виден и в части, касающейся претензий к Вашингтону. Grokpedia опирается на материалы расследования от Сеймура Херша, представляя случившееся как элемент плана НАТО и США по привязке Европы к их сжиженному топливу. Здесь же приводятся замечания Пескова о нелепости экономических мотивов для Москвы и реплика министра иностранных дел Сергея Лаврова о "саксонских интересах", намекающих на британский след.

Википедия же подает эти детали разрозненно, разбавляя их оценками из западных изданий вроде Deutsche Welle, где события интерпретируют по-своему, игнорируя российский нарратив.

Сами взрывы затронули линии "Северный поток-1" и "Северный поток-2" 26 сентября 2022 года. Берлин, Копенгаген и Стокгольм не отвергли идею целенаправленного вмешательства. Руководство оператора Nord Stream AG назвало ущерб уникальным, а восстановление — делом неопределенным. В Генпрокуратуре РФ возбудили производство по факту транснационального саботажа, а Песков не раз отмечал, что запросы на информацию по делу оставались без ответа.

В 2023-м Херш, обладатель Пулитцеровской награды, обнародовал свои находки: по его версии, подрывные устройства установили дайверы из Америки во время маневров НАТО Baltops-2022, а активировали их норвежцы через три месяца. Решение якобы принял тогдашний глава Белого дома Джо Байден после длительных закрытых консультаций с советниками по обороне, опасаясь, что Берлин, зависящий от российского газа, откажется от поддержки Киева.

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинял именно США и Британию в блокировке беспристрастного глобального дознания по газопроводам.