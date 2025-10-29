Авокадо революции: Эквадор прорвался на российский рынок с секретным знаком

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В России открываются новые горизонты для импорта экологически чистых продуктов: эксперты по качеству выдали первые разрешения на поставки органического авокадо из Эквадора двум компаниям.

Авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Это позволит им официально обозначать урожай специальным знаком, подтверждая его натуральность.

Среди сертифицированных ферм — Frank Seelig и UyamaFarms, которые успешно прошли все этапы проверки в специализированном органе. Одна из них уже готовится к дебютным партиям, которые поступят в страну в ближайшие дни, расширяя ассортимент на полках магазинов.

Ранее аналогичные подтверждения получили поставщики из разнообразных регионов мира, включая Грузию, Испанию, Тунис, Китай, Чили, Белоруссию, Италию, Францию, ЮАР и Словению. Такие шаги укрепляют позиции отечественного рынка в сфере устойчивого земледелия.

Процедура оценки проводилась строго по нормам национального стандарта, регулирующего весь цикл от выращивания до продажи. Теперь оба предприятия внесены в официальный перечень одобренных поставщиков, что гарантирует прозрачность и надежность.

Руководитель ведомства по контролю качества отметил, что этот шаг усиливает связи российского сектора зеленого агробизнеса с международными практиками. Организация продолжит помогать зарубежным партнерам в соблюдении местных правил, чтобы покупатели могли доверять этикеткам и наслаждаться настоящей органикой без сомнений.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
