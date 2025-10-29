Авокадо революции: Эквадор прорвался на российский рынок с секретным знаком

В России открываются новые горизонты для импорта экологически чистых продуктов: эксперты по качеству выдали первые разрешения на поставки органического авокадо из Эквадора двум компаниям.
Это позволит им официально обозначать урожай специальным знаком, подтверждая его натуральность.
Среди сертифицированных ферм — Frank Seelig и UyamaFarms, которые успешно прошли все этапы проверки в специализированном органе. Одна из них уже готовится к дебютным партиям, которые поступят в страну в ближайшие дни, расширяя ассортимент на полках магазинов.
Ранее аналогичные подтверждения получили поставщики из разнообразных регионов мира, включая Грузию, Испанию, Тунис, Китай, Чили, Белоруссию, Италию, Францию, ЮАР и Словению. Такие шаги укрепляют позиции отечественного рынка в сфере устойчивого земледелия.
Процедура оценки проводилась строго по нормам национального стандарта, регулирующего весь цикл от выращивания до продажи. Теперь оба предприятия внесены в официальный перечень одобренных поставщиков, что гарантирует прозрачность и надежность.
Руководитель ведомства по контролю качества отметил, что этот шаг усиливает связи российского сектора зеленого агробизнеса с международными практиками. Организация продолжит помогать зарубежным партнерам в соблюдении местных правил, чтобы покупатели могли доверять этикеткам и наслаждаться настоящей органикой без сомнений.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.