Ящик Пандоры в коридоре: курьер привез грабителя прямо в дом жертвы

В провинции Хунань, что в сердце Китая, в октябре случился необычный случай, о котором поведала газета South China Morning Post.

Мужчина средних лет по фамилии Чжао решил обойти системы охраны хитрым способом: он забрался в обычный деревянный контейнер и оформил его отправку через курьерскую службу прямо в подъезд многоквартирного здания. Такой маневр, по его расчету, позволил бы миновать объективы камер без лишнего внимания.

Как только посылка оказалась на месте, Чжао вылез наружу и приотстал от женщины, которая как раз возвращалась в свою обитель. Он вынудил ее предоставить доступ к хранилищу ценностей, откуда унес ювелирные украшения из золота весом 230 граммов — их стоимость превысила 200 тысяч юаней, или около 28 тысяч долларов, плюс две тысячи юаней банкнот, что равно примерно 280 долларам.

Чтобы предотвратить сигнал тревоги, злоумышленник заставил жертву проглотить успокоительное средство, после чего она впала в забытье. Воспользовавшись этим, он более четырех часов методично наводил порядок в помещении, стирая следы своего пребывания, а потом снова укрылся в той же упаковке и заказал вывоз через другую компанию.

Женщина очнулась лишь спустя несколько часов и тут же сообщила в правоохранительные органы. Расследование развернулось с размахом: свыше полусотни офицеров просматривали записи с камер и беседовали с очевидцами, но первые дни не принесли толку. Лишь почти через десять суток подозреваемого задержали, а похищенные сокровища вернули законной владелице.

Чжао в итоге рассказал следователям, что идея с "троянским" укрытием пришла ему на ум из сериалов, и выразил изумление скоростью, с которой его вычислили.