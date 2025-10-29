Тайная война у порога: США готовят внезапный удар по Латинской Америке

Американская конгрессвумен от Демократической партии Рашида Тлаиб уверена, что Дональд Трамп, президент США, замышляет военную кампанию в Венесуэле, чтобы добиться отставки нынешнего лидера Николаса Мадуро.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo ВМС США

По ее оценке, никто не вправе наделять главу государства такими полномочиями, которые позволяют начинать конфликт ради смены власти в этой латиноамериканской стране. Об этом она высказалась на собрании, устроенном Ассоциацией по контролю за вооружениями в США.

Тлаиб также подчеркнула, что Трамп не должен иметь возможности безнаказанно устранять жизни в акватории Карибского моря. Ранее, в октябре, сам Трамп на приеме в резиденции президента США дал понять, что намерен жестко пресекать деятельность тех, кто поставляет запрещенные вещества на территорию своей страны. Он прямо указал журналистам, что такие нарушители будут ликвидированы, и уточнил, что это абсолютно ясно.

19 августа пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объявила, что Трамп готов применить весь арсенал национальных ресурсов для пресечения трафика наркотиков, включая вероятность военных действий в Венесуэле. Это прозвучало вскоре после того, как к берегам страны направили группу кораблей ВМС США — среди них ракетный крейсер и атомная подлодка с ударным потенциалом.

В столице Венесуэлы эти маневры расценили как откровенную провокацию, стремление подорвать стабильность в Латинской Америке и попрание соглашений о нейтральном статусе региона без оружия массового поражения.

В период с сентября по октябрь американские силы несколько раз атаковали скоростные лодки у венесуэльского побережья, якобы задействованные в контрабанде. Эти инциденты вызвали недовольство среди некоторых членов Конгресса, которые требуют от администрации Трампа предоставить дополнительные аргументы для подобных акций.

В ответ лидер страны пообещал собрать законодателей на специальный инструктаж, если операции перейдут на сухопутную территорию. Согласно конституции США, для этого потребуется парламентское согласие и формальное объявление конфликта против боливарианской нации.

21 октября президент Колумбии Густаво Петро открыто осудил подход Вашингтона к ситуации в соседней стране. Он упрекнул Трампа в стремлении захватить Венесуэлу под видом антинаркотической борьбы, отметив, что истинная цель — контроль над ее нефтяными запасами. Петро также указал на чрезмерное применение мощи, поскольку в ходе обстрелов гражданских судов погибли 27 человек, что, по его мнению, противоречит нормам глобального права.