40 000 000 голодных ртов: США на грани катастрофы из-за шатдауна

1:26
Мир

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер анонсировал внесение на рассмотрение законопроекта, который продлит финансирование программ помощи с продуктами для миллионов американцев, пока федеральное правительство парализовано шатдауном.

капитолий
Фото: flickr.com by USCapitol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
капитолий

Это шаг в ответ на предупреждение Министерства сельского хозяйства США, где ранее сообщили о приостановке выплат талонов на еду с 1 ноября.

Шумер подчеркнул, что инициатива охватит ключевые схемы вроде дополнительной продовольственной поддержки (SNAP) и помощи матерям с малышами (WIC), чтобы никто из детей или семей не остался без хлеба насущного. Без такого манёвра, по его расчётам, около 40 миллионов граждан окажутся на краю пропасти, лишёнными базовых средств к существованию.

Тем временем более двух десятков штатов обратились во вторник в федеральный суд с иском против администрации президента Дональда Трампа, обвиняя её в умышленном саботаже финансирования продовольственных пособий. Шатдаун, стартовавший 1 октября с началом нового бюджетного периода, парализовал работу многих ведомств из-за провала переговоров по расходам. Трамп ранее намекнул на использование паузы для массовых увольнений и обрезания "лишних" статей, свалив вину на оппонентов и обещая избавить казну от непопулярных среди республиканцев трат.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
