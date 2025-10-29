Конгрессвуман от Бога: Рашида Тлаиб назвала единственное спасение человечества

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Американская конгрессвумен от Демократической партии Рашида Тлаиб выступила с жёстким призывом к немедленным действиям по полному искоренению арсеналов ядерного оружия, подчёркивая его ужасающий потенциал.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Air Force photo/Capt. Patrick Nichols, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбрасывают последнюю бомбу BLU-82

Она настаивает, что без решительной борьбы человечество рискует остаться в тени неизбежной катастрофы, и призывает всех объединиться в этом усилии.

Выступая на форуме, устроенном Ассоциацией по контролю над вооружениями в США, она охарактеризовала такие арсеналы как чистые инструменты уничтожения, способные стереть с лица земли мегаполисы и целые поколения. Тлаиб не стала смягчать формулировки, отметив, что драматичность здесь уместна, поскольку реальность далека от голливудских фантазий — это прямая угроза, требующая немедленного реагирования.

Парламентарий также связала борьбу за нераспространение с более широкими вызовами: от глобальной безопасности до сохранения экосистем. По её мнению, отказ от таких вооружений — ключ не только к предотвращению конфликтов, но и к защите планеты от необратимых последствий радиации и разрушений.