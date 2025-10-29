Конгрессвуман от Бога: Рашида Тлаиб назвала единственное спасение человечества

Американская конгрессвумен от Демократической партии Рашида Тлаиб выступила с жёстким призывом к немедленным действиям по полному искоренению арсеналов ядерного оружия, подчёркивая его ужасающий потенциал.
Она настаивает, что без решительной борьбы человечество рискует остаться в тени неизбежной катастрофы, и призывает всех объединиться в этом усилии.
Выступая на форуме, устроенном Ассоциацией по контролю над вооружениями в США, она охарактеризовала такие арсеналы как чистые инструменты уничтожения, способные стереть с лица земли мегаполисы и целые поколения. Тлаиб не стала смягчать формулировки, отметив, что драматичность здесь уместна, поскольку реальность далека от голливудских фантазий — это прямая угроза, требующая немедленного реагирования.
Парламентарий также связала борьбу за нераспространение с более широкими вызовами: от глобальной безопасности до сохранения экосистем. По её мнению, отказ от таких вооружений — ключ не только к предотвращению конфликтов, но и к защите планеты от необратимых последствий радиации и разрушений.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.