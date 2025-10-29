Сегодня всё решится: Трамп и Си Цзиньпин сядут за стол переговоров

Американский лидер Дональд Трамп с воодушевлением отозвался о предстоящем рандеву с главой Китая Си Цзиньпином, запланированном на четверг в столице Южной Кореи.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Он уверен, что беседа поможет разобраться с целым рядом острых тем, накопившихся в двусторонних отношениях.

Слова прозвучали прямо с борта президентского лайнера во время маршрута из японской столицы в Сеул — трансляцию вёл Белый дом. Трамп передал ощущение подъёма, отметив, что настроен на плодотворный обмен мнениями и видит в нём шанс на реальные сдвиги.

Хотя в последние недели напряжённость между Вашингтоном и Пекином нарастала из-за тарифных мер со стороны США, которые обе столицы окрестили полноценной "торговой войной", Трамп подчеркнул прочность связей. По его мнению, такой диалог обретёт глобальное значение, способствуя миру и стабильности на международной арене.