Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайная война у порога: США готовят внезапный удар по Латинской Америке
Секретная подготовка: россияне тайно готовятся к новогоднему столу
Кража века в Алросе: украденные миллионы не индексируют для компании-вора
Запрещённая правда: США скрывают о последствия ядерных взрывов
Секретный лайфхак МВД: кнопка вместо экрана спасёт деньги ваших родственников
Холодильник плачет — хозяин страдает: спасение техники, когда внутри лужа и жара
Не хочу назад в ад: солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину после плена
40 000 000 голодных ртов: США на грани катастрофы из-за шатдауна
Конгрессвуман от Бога: Рашида Тлаиб назвала единственное спасение человечества

Сегодня всё решится: Трамп и Си Цзиньпин сядут за стол переговоров

0:59
Мир

Американский лидер Дональд Трамп с воодушевлением отозвался о предстоящем рандеву с главой Китая Си Цзиньпином, запланированном на четверг в столице Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Он уверен, что беседа поможет разобраться с целым рядом острых тем, накопившихся в двусторонних отношениях.

Слова прозвучали прямо с борта президентского лайнера во время маршрута из японской столицы в Сеул — трансляцию вёл Белый дом. Трамп передал ощущение подъёма, отметив, что настроен на плодотворный обмен мнениями и видит в нём шанс на реальные сдвиги.

Хотя в последние недели напряжённость между Вашингтоном и Пекином нарастала из-за тарифных мер со стороны США, которые обе столицы окрестили полноценной "торговой войной", Трамп подчеркнул прочность связей. По его мнению, такой диалог обретёт глобальное значение, способствуя миру и стабильности на международной арене.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
40 000 000 голодных ртов: США на грани катастрофы из-за шатдауна
Конгрессвуман от Бога: Рашида Тлаиб назвала единственное спасение человечества
Сегодня всё решится: Трамп и Си Цзиньпин сядут за стол переговоров
Чёрное море встретится со Средиземным: рождается новая ось торговли между Азией и Европой
Драгоценный отчёт: Чукотка раскрывает объёмы добычи золота
Хладнокровие против железа: российские бойцы выживают под FPV-атаками
Выжженная земля и пепел: украинские военные уничтожают всё при отходе
Виноградное варенье с секретом: добавьте всего 2 ложки и вкус поразит всех
Последняя карта бита: Tomahawk не изменят ход битвы на Украине
Крошечные убийцы против целого континента: Австралия начала войну с огненными захватчиками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.