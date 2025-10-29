Трамп сдался: президент США раскрыл главный секрет своего будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прямо обозначил границы своей политической карьеры, отметив, что третий мандат для него закрыт.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
По его словам, изученные материалы ясно показывают: баллотироваться повторно сверх дозволенного ему не позволено. Это заявление прозвучало во время перелёта в Южную Корею, когда корреспонденты задавали вопросы о перспективах на будущее.

Несмотря на такие рамки, хозяин Белого дома полон оптимизма относительно общественного мнения. Он подчеркнул, что его рейтинг одобрения среди соотечественников достиг пиковых значений, невиданных для лидеров страны за последние десятилетия. Это, по его убеждению, свидетельствует о сильной базе поддержки, способной влиять на ключевые решения.

Тем временем в Вашингтоне спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон подтвердил позицию Трампа.

Он указал, что глава государства полностью осведомлён о конституционных барьерах на переизбрание и понимает: никаких лазеек для их обхода просто нет. Такие комментарии подчёркивают приверженность системе, где правила игры неизменны даже для самых влиятельных фигур.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
