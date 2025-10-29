Почему китайские автоконцерны убивают рынок подержанных авто в России

Китайские автомобили в российском рынке сталкиваются с серьезным вызовом, коренящимся в молниеносном развитии местных производителей, поделился с агентством "Прайм" специалист по транспортным средствам Егор Васильев.
Суть в том, что линейки моделей меняются с такой же динамикой, как и гаджеты в электронике. Производители предпочитают фокусироваться на свежих разработках, а не на долгосрочной поддержке уже выпущенных экземпляров, поскольку это приносит большую отдачу. К тому же в Поднебесной практически отсутствует традиция эксплуатации машин с пробегом.
Васильев подчеркивает, что даже среди текущих версий внедряемые доработки происходят так стремительно, что экземпляры одной серии, разнесенные по времени на несколько месяцев, часто требуют совершенно разных деталей для ремонта.
Тем не менее, подход к послепродажному сервису постепенно эволюционирует, и с современными линейками от азиатских марок владельцы вряд ли столкнутся с серьезными трудностями, подытожил он.
