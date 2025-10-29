Почему китайские автоконцерны убивают рынок подержанных авто в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Мир

Китайские автомобили в российском рынке сталкиваются с серьезным вызовом, коренящимся в молниеносном развитии местных производителей, поделился с агентством "Прайм" специалист по транспортным средствам Егор Васильев.

автозавод
Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
автозавод

Суть в том, что линейки моделей меняются с такой же динамикой, как и гаджеты в электронике. Производители предпочитают фокусироваться на свежих разработках, а не на долгосрочной поддержке уже выпущенных экземпляров, поскольку это приносит большую отдачу. К тому же в Поднебесной практически отсутствует традиция эксплуатации машин с пробегом.

Васильев подчеркивает, что даже среди текущих версий внедряемые доработки происходят так стремительно, что экземпляры одной серии, разнесенные по времени на несколько месяцев, часто требуют совершенно разных деталей для ремонта.

Тем не менее, подход к послепродажному сервису постепенно эволюционирует, и с современными линейками от азиатских марок владельцы вряд ли столкнутся с серьезными трудностями, подытожил он.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
