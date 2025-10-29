Были против перестройки: Трамп нашел способ обхитрить всех экспертов разом — он их уволил

Администрация президента США провела чистку в рядах комиссии, отвечающей за эстетические аспекты столицы, избавившись от нескольких ее участников.

Эти люди готовились внести вклад в анализ идеи возвести роскошный зал для приемов на территории Восточного флигеля Белого дома. Об этом поведали анонимные источники в правительстве издании Washington Post.

Ожидалось, что уволенные специалисты активно поучаствуют в корректировке замысла, однако их планы рухнули. Власти пообещали в скором времени передать видение Дональда Трампа по новому объекту в столичный комитет по развитию, который и вынесет вердикт о реализации. При этом в Белом доме уклонились от ответа, планируется ли аналогичный шаг в отношении совета по художественным вопросам.

Специалисты в области архитектуры и истории Белого дома считают, что Трамп способен проигнорировать необходимость согласования с этой группой, опираясь на случай из 1947-го. Тогда Гарри Трумэн столкнулся с разногласиями по поводу расширения балкона, и глава комиссии вынужден был подтвердить: ее функция чисто рекомендательная, без обязательной силы.