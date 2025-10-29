Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

В столице Венесуэлы стартовал масштабный российско-венесуэльский деловой саммит, собравший сотни фирм из обеих стран для обсуждения ключевых сфер взаимодействия.

Флаг Венесуэлы
Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Венесуэлы

Вице-президент и глава министерства углеводородов Делси Родригес открыла мероприятие приветственной речью, подчеркнув его роль в укреплении связей.

По ее словам, сессии охватывают девять приоритетных областей: от промышленного производства и финансов до добычи полезных ископаемых, логистики, туризма, подготовки кадров, агропрома, инноваций и, конечно, энергетики, которая служит основой для всего совета по бизнесу.

Форум развернулся в конференц-зале парка Симона Боливара в районе Ла-Карлота, штат Миранда, где собрались представители трехсот семидесяти шести организаций из России и Венесуэлы. Участники намерены наметить новые проекты, опираясь на свежие договоренности.

Накануне президент Николас Мадуро представил событие как шаг к углублению альянса с Москвой, вспомнив недавнее ратифицирование соглашения о стратегическом союзе и совместных усилиях между странами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
