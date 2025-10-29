Нулевой пациент: в США сбежали лабораторные обезьяны с опасными инфекциями

Власти штата Миссисипи сообщили о хаосе на шоссе, где грузовик с лабораторными приматами врезался в препятствие, выпустив на волю стаю агрессивных макак-резусов.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Костюм химзащиты

Эти животные, доставляемые из Тулейнского университета, весят до восемнадцати килограммов и представляют серьезную угрозу для людей, требуя специальной защиты при любом соприкосновении.

По данным полиции, инцидент произошел 28 октября 2025 года на трассе I-59 неподалеку от 117-й мили. Приматы оказались носителями опасных инфекций, включая гепатит С, герпес и даже коронавирус, что усиливает риски для населения. Следователи подчеркивают, что контакт с ними может привести к тяжелым последствиям.

Большинство беглецов удалось нейтрализовать, но одна особь все еще ускользает от поисковых групп. Власти сотрудничают с фирмой по контролю за животными, чтобы минимизировать ущерб и завершить операцию как можно скорее.