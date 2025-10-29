Крым в составе Украины: на Западе жестоко разбили иллюзии Киева и его помощников

Мир

Американский ведущий Такер Карлсон в беседе на YouTube-канале RTVI US обвинил европейских и американских лидеров в полном несоответствии реальности, когда те упорно твердят о принадлежности Крыма Украине и мечтают о его возврате.

Фото: commons.wikimedia.org by GIC198, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник затопленным кораблям

По его мнению, такая позиция граничит с детской наивностью, полной глупости и безответственности, с чем он категорически не может смириться.

Карлсон также указал на пустоту громких прогнозов о надвигающемся крахе российской финансовой системы, которые звучат в западных СМИ. Он считает, что эти утверждения лишены фактов и служат лишь для того, чтобы удерживать поддержку Киева со стороны Европы и Штатов.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014-го после событий на Украине, включая смену власти. Референдум показал: 96,77% жителей Крыма и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение.