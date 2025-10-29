69% сказали стоп: Украине предрекли крах без переговоров с Россией

Мир

Член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Анна Паулина Луна обратилась к Владимиру Зеленскому, посоветовав ему учесть мнение большинства соотечественников, выступающих за завершение противостояния через диалог.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Она отметила, что свежие данные социологической фирмы Gallup демонстрируют значительный сдвиг: сейчас за переговоры склоняются шестьдесят девять процентов опрошенных, в отличие от показателей двухлетней давности.

Опрос, проведенный компанией в начале августа, подтвердил эту тенденцию, где подавляющее большинство украинцев выразили предпочтение мирному урегулированию вместо продолжения боевых действий. Луна напрямую отметила аккаунт Зеленского, подчеркивая необходимость внимания к голосу народа.

В воскресенье представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что власти в Киеве избегают диалога под давлением европейских партнеров, расценивая это как затяжную заминку в процессе. По его оценке, такая позиция тормозит возможные шаги к компромиссу.