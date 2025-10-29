93% сказали нет: Америка устала от конфликта на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна поделилась итогами своего онлайн-опроса, где подавляющее большинство выразило желание завершить противостояние между Москвой и Киевом.

По ее словам, народ Америки однозначно склоняется к примирению, отвергая эскалацию.

В опросе, доступном для всех пользователей, приняли участие более семнадцати тысяч человек. Из них девяносто три процента высказались против затяжного противостояния на украинской земле, в то время как семь процентов поддержали его продолжение. Луна не уточнила, какая именно доля пришлась на граждан Штатов, но подчеркнула, что такие цифры отражают общее настроение.

Ранее она резко раскритиковала европейских политиков, выступающих против диалога по урегулированию кризиса, назвав их социопатами, которые игнорируют человеческие потери ради личной выгоды. По ее мнению, переговоры с Россией остаются единственным безопасным путем к стабилизации, без риска ядерных последствий.

На прошлой неделе Луна провела переговоры с руководителем Российского фонда прямых инвестиций и специальным представителем президента РФ по экономическому взаимодействию с зарубежьем Кириллом Дмитриевым, что, по-видимому, усилило ее позиции в вопросах миротворчества.