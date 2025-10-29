Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
500 компаний в Каракасе: Россия и Венесуэла строят новый экономический фронт
Почему китайские автоконцерны убивают рынок подержанных авто в России
Спецоперация Детство: в Госдуме создали невидимый фронт спасения от ВСУ
Были против перестройки: Трамп нашел способ обхитрить всех экспертов разом — он их уволил
Хорватия перекрыла кислород: что будет с поставками нефти в Европу после решения JANAF
Эксперты по уборке молчат об этом: средство за 10 рублей работает лучше брендовых спреев
Каждый бит — как укол адреналина: включи правильный трек и почувствуй, как мышцы просыпаются
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Нулевой пациент: в США сбежали лабораторные обезьяны с опасными инфекциями

Дмитриев против Washington Post: проверка на прочность для мировой прессы

1:03
Мир

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный уполномоченный президента по экономическому партнерству с другими странами Кирилл Дмитриев объявил о скорой подаче судебного иска против американского издания Washington Post.

Мужчина с газетой
Фото: freepik.com
Мужчина с газетой

Повод — упорное искажение его слов, несмотря на предоставленное время для корректировки.

Как уточнил Дмитриев газета ранее уже вносила правки в неверно приписанные высказывания, но в свежей статье от понедельника журналистка снова допустила ошибку. Он подчеркнул, что пора провести повторную редактуру, принести извинения и усвоить урок, чтобы избежать подобных промахов.

Это не первый инцидент: восемнадцатого октября Дмитриев уже требовал от издания публичных извинений и внутреннего расследования. Тогда в публикации ему ошибочно приписали фразу о турне Владимира Зеленского, где якобы Владимир Путин всех перехитрил. На деле это был всего лишь ретвит из стороннего Telegram-канала.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
13 лет строгого режима: американский музыкант попался в России
Русофобия опасна: расследование влияния РФ слило бюджет Польши в трубу
Если на кухне скучно — виноват дизайн: вот что забывают даже опытные хозяева
Билеты куплены, а ехать страшно: как мозг превращает отпуск в источник тревоги
Штраф за сигарету на балконе: Госдума напомнила о забытом законе
12 километров с товарищем на плечах: подвиг русского бойца в СВО
Минус 200 калорий в день без усилий: порошок, который спасает от тяжести и очищает тело без диет
Ракетный залп в Жёлтом море: КНДР показала зубы всему миру
Безобидные акулы пошли на человека: учёные раскрыли шокирующую причину трагедии в Средиземном море
Украденное богатство: Евросоюз задумал кражу века у России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.