Дмитриев против Washington Post: проверка на прочность для мировой прессы

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и специальный уполномоченный президента по экономическому партнерству с другими странами Кирилл Дмитриев объявил о скорой подаче судебного иска против американского издания Washington Post.
Повод — упорное искажение его слов, несмотря на предоставленное время для корректировки.
Как уточнил Дмитриев газета ранее уже вносила правки в неверно приписанные высказывания, но в свежей статье от понедельника журналистка снова допустила ошибку. Он подчеркнул, что пора провести повторную редактуру, принести извинения и усвоить урок, чтобы избежать подобных промахов.
Это не первый инцидент: восемнадцатого октября Дмитриев уже требовал от издания публичных извинений и внутреннего расследования. Тогда в публикации ему ошибочно приписали фразу о турне Владимира Зеленского, где якобы Владимир Путин всех перехитрил. На деле это был всего лишь ретвит из стороннего Telegram-канала.
