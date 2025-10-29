300 миллиардов причин для войны: ЕС придумал, как забрать деньги России

3:44 Your browser does not support the audio element. Мир

В свежем отчете "Росконгресса", посвященном вариантам применения заблокированных европейских резервов Москвы для поддержки Украины, подчеркивается, что выпуск специальных бумаг, обеспеченных этими средствами, выглядит наиболее реалистичным путем.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Доллары США

Однако аналитики предупреждают: инвесторы вряд ли потянутся к таким инструментам из-за рисков. Материал подготовило РИА Новости.

По подсчетам авторов, общий объем замороженных по миру российских средств достигает примерно 300 миллиардов долларов, из которых львиная доля — около 210 миллиардов евро — лежит в европейских хранилищах.

Основная часть, от 180 до 185 миллиардов, сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear. Дополнительно: 19 миллиардов во Франции, 10 в Люксембурге, 28 в Японии, 27 в Великобритании, 15 в Канаде и 6 в Швейцарии. В Штатах заблокированы около 4 миллиардов евро, а в Германии — менее миллиарда.

Сейчас Euroclear держит эти деньги в Европейском центральном банке, но предлагается перевести их в беспроцентные ценные бумаги, эмитированные Еврокомиссией под поручительство стран-союзниц. Вырученные финансы пойдут на так называемый репарационный заем для Киева, который Украина вернет лишь после получения компенсаций от России по итоговому мирному пакту.

В отчете отмечается, что такая схема позволит Брюсселю обойти прямой захват активов, хотя на деле она подразумевает их изъятие через погашение долга резервами Москвы — шаг, против которого пока возражает Бельгия. Чтобы заручиться ее поддержкой, остальные участники блока и сам союз могут дать гарантии по возврату средств, если придется компенсировать России.

Если опираться только на депозитарий Euroclear, то для кредита окажется доступно до 185 миллиардов евро, но с учетом необходимости сначала закрыть предыдущий долг G7 перед Украиной в 45 миллиардов, реальная сумма сократится до 140 миллиардов.

Бельгия настаивает на четких правовых основах для распределения рисков, а Еврокомиссия стремится вовлечь всех 27 членов и партнеров из "Большой семерки", включая США, пропорционально их ВВП. Для этого нужен полный политический альянс.

Авторы подчеркивают: превращение активов в облигации без согласия Москвы граничит с косвенным изъятием, хотя Брюссель настаивает, что собственность остается за Россией — просто без дохода. Покупателями, вероятно, станут ЕЦБ и другие институты континента, но страны в долговой яме могут взбунтоваться против использования своих ресурсов. Иностранцы же предпочтут держаться подальше, опасаясь ответных шагов из Москвы.

На октябрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не достигли единства по инициативе Еврокомиссии о базе для займа из резервов Центробанка РФ. Вопрос отложили до декабрьского заседания Европейского совета.

Премьер Бельгии Барт де Вевер потребовал твердых заверений по бремени рисков и указал на угрозу судебных претензий от западных фирм. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал эти замыслы как удар по фундаменту защиты имущества. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что в случае захвата Москва отреагирует зеркально и может не вернуть вклады западных держав, хранящиеся в РФ.