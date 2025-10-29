Израиль ударил на поражение: Газа снова захлёбывается кровью

Представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль сообщил агентству France Presse, что количество погибших от израильских авиаударов достигло тридцати человек, а десятки других пострадали.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сектор газа

Ранее он оценивал потери в девять жизней, но свежие данные подтвердили резкий рост жертв.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о массированных атаках по анклаву. Это решение последовало за обвинениями в адрес ХАМАС в срыве договоренностей о прекращении огня. По версии израильской стороны, палестинская группировка передала Тель-Авиву лишь фрагменты тела заложника, захваченного два года назад, хотя ожидались останки тех, кто все еще удерживается в Газе.

Палестинцы, в свою очередь, взяли на себя обязательство вернуть все 28 тел, но на данный момент опознали и передали только пятнадцать. Кроме того, армейское радио "Галей ЦАХАЛ" передало о точечном ударе по позициям ХАМАС в южном Рафахе. Это, по их словам, стало реакцией на обстрел израильских сил со стороны боевиков движения.

Соглашение о мире между сторонами вступило в действие десятого октября.

В рамках него ХАМАС освободил двадцатерых пленных, захваченных год назад, завершив таким образом передачу всех выживших. Палестинский медиаофис по делам узников подтвердил, что Израиль, выполняя условия, выпустил тысячу семьсот восемнадцать задержанных из Газы, позволив им вернуться домой, а также двести пятьдесят человек, осужденных на длительные сроки или пожизненно.