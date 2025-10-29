Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
500 компаний в Каракасе: Россия и Венесуэла строят новый экономический фронт
Почему китайские автоконцерны убивают рынок подержанных авто в России
Спецоперация Детство: в Госдуме создали невидимый фронт спасения от ВСУ
Были против перестройки: Трамп нашел способ обхитрить всех экспертов разом — он их уволил
Хорватия перекрыла кислород: что будет с поставками нефти в Европу после решения JANAF
Эксперты по уборке молчат об этом: средство за 10 рублей работает лучше брендовых спреев
Каждый бит — как укол адреналина: включи правильный трек и почувствуй, как мышцы просыпаются
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Нулевой пациент: в США сбежали лабораторные обезьяны с опасными инфекциями

Израиль ударил на поражение: Газа снова захлёбывается кровью

1:44
Мир

Представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль сообщил агентству France Presse, что количество погибших от израильских авиаударов достигло тридцати человек, а десятки других пострадали.

сектор газа
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сектор газа

Ранее он оценивал потери в девять жизней, но свежие данные подтвердили резкий рост жертв.

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ о массированных атаках по анклаву. Это решение последовало за обвинениями в адрес ХАМАС в срыве договоренностей о прекращении огня. По версии израильской стороны, палестинская группировка передала Тель-Авиву лишь фрагменты тела заложника, захваченного два года назад, хотя ожидались останки тех, кто все еще удерживается в Газе.

Палестинцы, в свою очередь, взяли на себя обязательство вернуть все 28 тел, но на данный момент опознали и передали только пятнадцать. Кроме того, армейское радио "Галей ЦАХАЛ" передало о точечном ударе по позициям ХАМАС в южном Рафахе. Это, по их словам, стало реакцией на обстрел израильских сил со стороны боевиков движения.

Соглашение о мире между сторонами вступило в действие десятого октября.

В рамках него ХАМАС освободил двадцатерых пленных, захваченных год назад, завершив таким образом передачу всех выживших. Палестинский медиаофис по делам узников подтвердил, что Израиль, выполняя условия, выпустил тысячу семьсот восемнадцать задержанных из Газы, позволив им вернуться домой, а также двести пятьдесят человек, осужденных на длительные сроки или пожизненно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Наука и техника
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
13 лет строгого режима: американский музыкант попался в России
Русофобия опасна: расследование влияния РФ слило бюджет Польши в трубу
Если на кухне скучно — виноват дизайн: вот что забывают даже опытные хозяева
Билеты куплены, а ехать страшно: как мозг превращает отпуск в источник тревоги
Штраф за сигарету на балконе: Госдума напомнила о забытом законе
12 километров с товарищем на плечах: подвиг русского бойца в СВО
Минус 200 калорий в день без усилий: порошок, который спасает от тяжести и очищает тело без диет
Ракетный залп в Жёлтом море: КНДР показала зубы всему миру
Безобидные акулы пошли на человека: учёные раскрыли шокирующую причину трагедии в Средиземном море
Украденное богатство: Евросоюз задумал кражу века у России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.