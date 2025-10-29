Одна сила и одна слабость: профессор Дизен разложил Трампа по полочкам

Мир

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в беседе с РИА Новости разобрал ключевые черты Дональда Трампа как лидера.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

По его мнению, главная уязвимость экс-президента кроется в склонности преувеличивать влияние Штатов на глобальную арену, что часто приводит к просчетам в стратегии.

В то же время Дизен выделил сильную сторону Трампа — способность выходить за рамки стереотипов и вступать в переговоры даже с оппонентами Вашингтона. Такой подход, по словам ученого, стал редкостью на Западе, где дипломатия нередко воспринимается как нечто подозрительное или даже преступное. Кроме того, Трамп склонен завышать свои возможности относительно других держав, приписывая нынешний спад в США ошибкам предыдущих администраций.

Сам Трамп неоднократно подчеркивал свой вклад в разрешение восьми глобальных кризисов, среди которых палестино-израильский. По его утверждениям, следующий на очереди — украинский конфликт. В более чем половине случаев успех якобы обеспечили финансовые рычаги и торговые барьеры.