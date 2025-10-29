Турецкий удар по Израилю: Анкара раскрыла правду о войне в Газе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Представители президентского аппарата в Анкаре обозначили Израиль как источник опасности для Ближнего Востока на фоне недавних бомбардировок палестинской территории.

Флаг Израиля
Фото: commons.wikimedia.org by Chenspec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Израиля

Они призвали к немедленным шагам по деэскалации. Ранее внешнеполитическое ведомство страны квалифицировало израильские операции в Газе как нарушение достигнутых договоренностей и потребовало их соблюдения.

В официальном обращении руководителя коммуникационного отдела президентской администрации Бурханеттина Дурана подчеркивается, что решение кнессета о включении Западного берега в состав государства, за которым последовал обстрел Газы, свидетельствует об отсутствии интереса тель-авивского руководства к урегулированию. Напротив, это указывает на планы по дальнейшему удержанию территорий и уничтожению населения. Последний инцидент лишь подтверждает роль Израиля как дестабилизирующего фактора для всего района, отмечается в сообщении.

По словам Дурана, глобальное сообщество обязано проявить твердость в осуждении политики, ведущей к массовым жертвам, проводимой израильской стороной.

Тем временем, во вторник канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху упрекнула палестинское сопротивление в срыве условий хрупкого мира. Причиной стали данные о том, что боевики передали Тель-Авиву фрагменты останков заложника, захваченного два года назад, вместо тел тех, кто все еще удерживается в секторе. Кроме того, по информации армейского радио, в тот же день повстанцы открыли огонь по военным в Газе, вынудив тех на контратаку.

Палестинские СМИ, опираясь на данные спасательных служб, сообщили о гибели двух гражданских от авиаудара по жилому кварталу в секторе.

Договоренность о затишье между Тель-Авивом и палестинским движением вступила в действие десятого октября. В ее рамках последняя сторона выпустила двадцатерых удерживаемых с начала октября 2023-го, тем самым освободив всех выживших. Палестинцы обязались передать все 28 тел, находящихся в их распоряжении. В ответ израильтяне отпустили 1718 арестантов из Газы, вернувшихся домой, плюс 250 осужденных на длительные сроки или пожизненно.

Предложение американского лидера Дональда Трампа, включающее два десятка положений, полностью исключает участие палестинского сопротивления в будущем управлении анклавом. Официальные лица Израиля, включая Нетаньяху, в каждом публичном выступлении по палестинскому вопросу повторяют приверженность полному искоренению группировки как в военном, так и в административном плане.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
