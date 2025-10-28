Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп продолжает анализировать вопрос о возможной поставке Киеву ракет Tomahawk.

По словам дипломата, рассматриваются различные сценарии поддержки Украины, включая вариант, при котором дальнобойное вооружение могут предоставить союзники США.

Взвешенный подход Вашингтона

"Президент Трамп продолжит изучать вопрос о том, необходимы ли Tomahawk или существуют другие возможности для других стран обеспечить дальнобойные удары", — заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Bloomberg.

Дипломат отметил, что американская администрация рассматривает комплексную стратегию взаимодействия с партнёрами по НАТО, чтобы определить оптимальные формы военной поддержки Киева. При этом, по словам Уитакера, главная цель — избежать эскалации конфликта и сохранить баланс интересов в рамках альянса.

Контекст обсуждения

Вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет поднимался неоднократно. Системы Tomahawk, состоящие на вооружении армии США, обладают радиусом действия более 1,500 километров и способны поражать цели с высокой точностью. Ранее Киев обращался к Вашингтону с просьбой о поставках подобных средств, однако решение долгое время откладывалось из-за опасений возможного обострения отношений с Москвой.

В последние месяцы ряд стран НАТО начали рассматривать возможность передачи Украине вооружений, сопоставимых по дальности с Tomahawk, включая модифицированные крылатые ракеты и ракеты класса «земля–земля».

Позиция администрации Трампа

По данным американских СМИ, администрация Трампа, вернувшаяся к активному анализу внешнеполитических решений, намерена пересмотреть подход к военной помощи Украине. Президент неоднократно подчёркивал, что поставки вооружений должны быть «продуманными и экономически оправданными» и не должны втягивать США в прямое участие в конфликте.

Аналитики отмечают, что Трамп может предпочесть вариант, при котором европейские партнёры возьмут на себя большую часть ответственности за предоставление дальнобойного оружия. Такой подход позволит сохранить давление на Россию, не увеличивая прямые расходы Вашингтона.

Перспективы решения

Эксперты считают, что окончательное решение по вопросу поставок Tomahawk будет зависеть от внутриполитических консультаций в Конгрессе США и оценки рисков для альянса. При этом дипломатические сигналы из Вашингтона указывают на то, что в администрации Трампа склоняются к более гибкой модели поддержки — с участием нескольких стран НАТО, а не через односторонние шаги США.