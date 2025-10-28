Сийярто: этот политик — последняя надежда Украины, но Европа ему мешает

Мир

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался о перспективах урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Michel Temer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Венгрии

В интервью телеканалу "Первый информационный" он заявил, что единственным политиком, способным вернуть ситуацию на путь переговоров, остаётся бывший президент США Дональд Трамп.

"Единственная надежда на мир"

По мнению венгерского министра, именно Трамп обладает необходимым политическим весом и независимостью, чтобы начать реальные шаги к прекращению боевых действий.

"Я считаю, что президент Трамп — единственная надежда на мир", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто подчеркнул, что западноевропейские лидеры мешают мирным инициативам, исходящим от американского политика, и несут ответственность за провал прошлых попыток мирного урегулирования.

"Если бы европейские лидеры не подрывали его усилия в прошлом, он мог бы уже добиться успеха", — отметил глава венгерского МИД.

Критика политики Евросоюза

Венгерский дипломат вновь подверг критике позицию Брюсселя. По его словам, нынешняя линия Европейского союза на продолжение конфликта "не только ошибочна, но и опасна для самой Европы". Он назвал её "самоубийственной", поскольку, по мнению Сийярто, она подрывает экономику и безопасность континента.

Будапешт на протяжении всего конфликта занимает отличающуюся от большинства стран ЕС позицию, призывая к немедленным переговорам и отказу от дальнейшей эскалации. Премьер-министр Виктор Орбан и его правительство неоднократно заявляли, что санкции и военная помощь не приближают мир, а лишь углубляют кризис.

Венгерский взгляд на переговоры

По словам Сийярто, Венгрия продолжит поддерживать дипломатические инициативы и выступать за прямые переговоры между Россией и США, считая их ключевыми для деэскалации. Он также выразил надежду, что в случае возвращения Трампа в Белый дом появится "окно возможностей" для нового этапа переговоров.

Политик подчеркнул, что Будапешт не намерен отказываться от своей линии на "реалистичный диалог" и будет выступать против шагов, ведущих к дальнейшей изоляции России.

Контекст

Петер Сийярто занимает пост главы МИД Венгрии с 2014 года и известен как один из самых открытых критиков политики Евросоюза в отношении Украины и России. Его заявления регулярно вызывают споры в европейских кругах, однако в самой Венгрии он пользуется поддержкой сторонников курса Виктора Орбана на "национальные интересы превыше внешнего давления".