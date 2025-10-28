Продвижению переговоров между Россией и Украиной мешают те, кто получает выгоду от продолжающегося конфликта. Об этом Pravda.Ru заявила олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.
Ранее РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщило, что подвижек в вопросе возобновления переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле пока нет.
Журова отметила, что с выбором площадки для переговоров не все так просто: некоторые страны создают препятствия, из-за чего процесс может затормозиться. Она напомнила, что ранее уже возникали сложности с организацией встреч, в том числе по техническим и дипломатическим причинам. По ее словам, Турция выполняет роль принимающей стороны, но не является участником переговоров.
"Основную площадку не всегда удается найти, потому что возникают разные ограничения. То самолет президента не может пролететь, то визы не выдают, то просто не пускают делегации. Поэтому Турция стала тем местом, где стороны все же смогли собираться и обсуждать", — сказала Журова.
По словам парламентария, в самой Турции могут стремиться к большей вовлеченности в процесс, однако ключевые обмены и контакты происходят напрямую между Москвой и Киевом. Она добавила, что препятствуют возобновлению диалога те, кто извлекает из происходящего материальную и политическую выгоду, стремясь удержать нестабильность ради собственных интересов.
"Некоторые государства заинтересованы в ослаблении России и используют текущую ситуацию для давления. Но, ослабляя Россию, они подрывают и собственную стабильность. Такая стратегия не приносит долгосрочных выгод и лишь дестабилизирует международные отношения", — заключила Журова.
