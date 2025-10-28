Кризис в США накрыл переговоры с Россией: Москва и Вашингтон не договорятся

Недавний визит спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Соединённые Штаты вызвал волну обсуждений, но главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев предостерегает от поспешных выводов.

Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

По его оценке, высказанной в изданию "Военное дело", подвести итоги поездки преждевременно — только после возвращения в столицу и отчёта о беседах станет ясно, что удалось нащупать. Васильев подчёркивает хронический разрыв в американо-российских контактах: риторика кипит, а дела стоят на месте, оставляя пространство для спекуляций.

Тем временем в Америке набирает обороты острая схватка между лагерями Джо Байдена и Дональда Трампа вокруг угрозы "шатдауна" — приостановки работы федерального аппарата. Демократы, по словам аналитика, рассчитывают на этот хаос, чтобы выдавить компромиссы по программе здравоохранения для малоимущих, усиливая давление на Белый дом. В такой суматохе второстепенными кажутся даже глобальные конфликты: ситуация на Украине отходит на задний план, а администрация Трампа стремится скинуть ношу поддержки Киева на плечи европейских партнёров, включая логистику оружия.

Васильев уверен: текущий момент — худшее время для прорывов в диалоге между столицами. Хотя предложения из Москвы могут встречаться с внешним энтузиазмом, их реально разбирать только после утихания внутриамериканского шторма. Тем не менее, Трамп не отказывается от канала с Владимиром Путиным, видя в нём козырь для своего имиджа.

Однако общая турбулентность в Штатах напрямую сказывается на темпах и тоне взаимодействия с Россией, не давая ни намёка на сдвиги — ни к сближению, ни к эскалации.