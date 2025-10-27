Турция в дрожи: новое землетрясение, Стамбул ощутил подземный удар — что известно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:31
Мир

На западе Турции вечером в понедельник произошло второе землетрясение за последние 48 часов. Подземные толчки ощущались даже в Стамбуле — крупнейшем и самом густонаселенном городе страны, сообщает корреспондент РИА Новости.

Стамбульская Галатская башня
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx Malev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стамбульская Галатская башня

Толчки и реакция горожан

Землетрясение началось около 22:50 по местному времени (совпадает с мск) и продолжалось не менее 30 секунд. В западных районах Стамбула жители заметили, как раскачивались люстры и дрожали оконные стёкла, однако, по данным очевидцев, паники в городе не возникло.

"Толчки ощущались на западе Стамбула, но серьезных разрушений нет. Люди сохраняли спокойствие", — сообщил корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным турецких СМИ, эпицентр землетрясения находился на западном побережье страны, предположительно в районе Мраморного моря.

Система предупреждения сработала вовремя

Современные технологии помогли многим жителям подготовиться к толчкам: мобильные приложения выдали предупреждение за несколько секунд до землетрясения, позволив людям выключить газ, покинуть лифт или отойти от окон.

Такие системы раннего оповещения в Турции внедряются с 2023 года после серии разрушительных землетрясений на юго-востоке страны. Сигнал тревоги формируется автоматически после первых сейсмических колебаний и распространяется на смартфоны пользователей в радиусе нескольких сотен километров.

Контекст: повышенная сейсмическая активность

Турция расположена в зоне активных тектонических разломов, и землетрясения здесь происходят регулярно. Последние двое суток стали тревожными для жителей западных регионов — это уже второй случай за короткий промежуток времени.

Сейсмологи продолжают отслеживать активность в регионе, предупреждая, что в ближайшие дни возможны повторные афтершоки небольшой силы.

Без паники, но с осторожностью

Местные власти напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности — не перегружать линии связи во время толчков, держать под рукой аптечку, фонарик и документы.

Инженеры уже начали проверку мостов, зданий и объектов инфраструктуры в районах, где ощущались колебания, чтобы убедиться в их устойчивости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
