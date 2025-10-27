Скрытая угроза: Орбан рассказал, почему членство оставшейся после конфликта части Украины в ЕС недопустимо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина не должна становиться членом Европейского союза, а отношения с ней следует выстраивать на уровне стратегического партнёрства. Об этом глава венгерского правительства рассказал в интервью телеканалу M1.

Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Позиция Будапешта

По словам Орбана, Венгрия выступает против того, чтобы "оставшаяся часть Украины" после окончания конфликта вступала в ЕС. Он подчеркнул, что при этом Будапешт не возражает против развития сотрудничества, однако считает недопустимым втягивание Европейского союза в риски, связанные с расширением на восток.

"Мы хотели бы, чтобы государства-члены ЕС не вступали в отношения членства с той Украиной, которая останется после конфликта, а установили стратегическое партнёрство", — заявил премьер-министр Виктор Орбан.

По мнению венгерского лидера, формат партнёрства позволит оказывать Киеву поддержку и при этом избежать прямого вовлечения Европы в последствия конфликта.

Орбан о рисках членства Украины

Премьер-министр подчеркнул, что вступление Украины в ЕС может привести к серьёзным внутренним вызовам для союза — как экономическим, так и политическим. Он отметил, что на фоне продолжающегося конфликта и нестабильности на восточных границах Европы расширение блока может усилить напряжённость и увеличить финансовую нагрузку на европейские бюджеты.

Орбан также напомнил, что "путь к членству необратим", и потому решение о возможном вступлении Украины должно приниматься крайне осторожно. Вместо этого Венгрия предлагает заключать с Киевом соглашения о стратегическом сотрудничестве, которые позволят поддерживать экономические связи, гуманитарные программы и совместные проекты без обязательств, связанных с членством.

Контекст: особая позиция Венгрии

Заявление Орбана прозвучало на фоне подготовки саммита ЕС, где вновь планируется рассмотреть вопрос расширения Европейского союза и финансовой помощи Украине. Венгрия на протяжении последних месяцев последовательно блокировала инициативы о выделении новых пакетов поддержки Киеву, призывая сосредоточиться на дипломатических и экономических решениях.

Будапешт неоднократно подчеркивал, что его позиция обусловлена стремлением избежать втягивания Европы в затяжной конфликт и защитить национальные интересы Венгрии.

Возможные последствия

Политологи отмечают, что заявление Орбана вновь может вызвать напряжение между Будапештом и Брюсселем. В то время как большинство стран ЕС выступает за углубление интеграции с Украиной, Венгрия занимает особую позицию, апеллируя к необходимости "реалистичного подхода" и защите европейской безопасности.