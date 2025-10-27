Тактика миротворца: почему позиция Трампа по Украине постоянно меняется

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Мир

Президент США Дональд Трамп заинтересован прежде всего в прекращении конфликта на Украине, а не в условиях, на которых это произойдет. Об этом Pravda.Ru заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ранее The New York Times со ссылкой на бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера сообщила, что постоянные изменения позиции президента США Дональда Трампа по Украине связаны с отсутствием у него четкой стратегии завершения конфликта. По словам дипломата, американского лидера интересует лишь сам факт установления мира, а не конкретные условия его достижения.

Барабанов подчеркнул, что главной целью Трампа остается прекращение боевых действий, а не содержание возможных договоренностей между Москвой и Киевом. По словам политолога, Трамп рассматривает любой компромисс как политическую победу, если он позволит ему продемонстрировать успех во внешней политике и позиционировать себя как миротворца.

"В целом действительно Трампа в большей степени заботит сам факт прекращения конфликта, чем то, с какими параметрами он будет завершен. Если стороны согласятся прекратить боевые действия на каком бы то ни было уровне, это его устроит. С этой точки зрения Трамп, что называется, щупает почву, пробуя разные подходы. После Аляски он склонялся к российской позиции, затем — к украинской, но в итоге важен сам факт мира", — отметил Барабанов.

Политолог добавил, что подобные колебания объясняются прагматичным подходом американского президента, для которого результат в виде прекращения конфликта важнее дипломатических деталей.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
