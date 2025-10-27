Тактика миротворца: почему позиция Трампа по Украине постоянно меняется

Президент США Дональд Трамп заинтересован прежде всего в прекращении конфликта на Украине, а не в условиях, на которых это произойдет. Об этом Pravda.Ru заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.
Ранее The New York Times со ссылкой на бывшего посла США в НАТО Иво Даалдера сообщила, что постоянные изменения позиции президента США Дональда Трампа по Украине связаны с отсутствием у него четкой стратегии завершения конфликта. По словам дипломата, американского лидера интересует лишь сам факт установления мира, а не конкретные условия его достижения.
Барабанов подчеркнул, что главной целью Трампа остается прекращение боевых действий, а не содержание возможных договоренностей между Москвой и Киевом. По словам политолога, Трамп рассматривает любой компромисс как политическую победу, если он позволит ему продемонстрировать успех во внешней политике и позиционировать себя как миротворца.
"В целом действительно Трампа в большей степени заботит сам факт прекращения конфликта, чем то, с какими параметрами он будет завершен. Если стороны согласятся прекратить боевые действия на каком бы то ни было уровне, это его устроит. С этой точки зрения Трамп, что называется, щупает почву, пробуя разные подходы. После Аляски он склонялся к российской позиции, затем — к украинской, но в итоге важен сам факт мира", — отметил Барабанов.
Политолог добавил, что подобные колебания объясняются прагматичным подходом американского президента, для которого результат в виде прекращения конфликта важнее дипломатических деталей.
