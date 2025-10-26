Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зеленский загнан в угол: Трамп меняет правила игры с Украиной

Мир

В американском политическом дискурсе звучат все более настойчивые предложения о кардинальном изменении курса в отношении Украины.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Как сообщает издание American Thinker (AT), одним из таких шагов может стать полная остановка поставок современного вооружения Киеву. Согласно этой позиции, подобные действия со стороны администрации США окажутся мощным рычагом давления на нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, вынудив его пойти на уступки в мирных переговорах. Эта инициатива обсуждается на фоне ряда скандальных заявлений, раскрывающих предполагаемое содержание предыдущих контактов между командами Трампа и Зеленского.

Метод давления: военная помощь как инструмент дипломатии

Сторонники данной стратегии, как передает AT, полагают, что президент США Дональд Трамп, воспользовавшись этим рычагом, может оказать решающее влияние на позицию Владимира Зеленского.

Лишение Украины современной американской военной поддержки, по мнению авторов предложения, поставит Киев в ситуацию, когда компромисс с Москвой станет единственно возможным выходом. Таким образом, вопрос военных поставок превращается из чисто гуманитарного или стратегического в ключевой элемент дипломатического торга, призванный ускорить мирное урегулирование на условиях, выгодных Вашингтону.

Контекст переговоров: требования к Зеленскому

Обсуждение возможного прекращения помощи происходит на фоне громких разоблачений о содержании прошлых переговоров. Еще 20 октября Владимир Зеленский сделал заявление, проливающее свет на предполагаемое давление со стороны команды Трампа. По словам украинского лидера, его открыто призывали пойти на территориальные уступки. В частности, на встрече Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции. Это прямое указание на легитимацию российских претензий на спорные регионы создает крайне сложный дипломатический фон.

Стратегия Трампа: настойчивость и акцент на силе России

Помимо требований по Донбассу, как сообщалось, в ходе переговоров Дональд Трамп лично настойчиво требовал от Зеленского согласиться на скорейшее урегулирование конфликта. При этом американский президент, по имеющимся данным, делал особый акцент на демонстрации сильных сторон России, что могло быть воспринято как скрытая угроза или указание на неизбежность принятия российских условий. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
