Планы проведения очередного международного саммита в Будапеште, о котором ранее ходило много слухов, были пересмотрены. Как стало известно, первым идею о нецелесообразности встречи в данный момент высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Российская сторона, в лице президента Владимира Путина, поддержала эту позицию. О том, как развивалась эта ситуация, журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеcков.
Согласно заявлению Дмитрия Пескова, изначальная инициатива о переносе или отмене саммита поступила от американского лидера. Именно Дональд Трамп первым пришел к выводу, что в текущих политических условиях проведение встречи на высшем уровне в Венгрии не имеет практического смысла. Москва отреагировала на эту позицию, заняв солидарную сторону.
Пресс-секретарь предельно ясно процитировал позицию Кремля.
"То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло прежде всего у Трампа. Но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался", — сказал Песков.
Это заявление подчеркивает, что, хотя инициатива исходила из Вашингтона, Москва полностью разделяет подобную оценку ситуации.
Отмена или перенос такого уровня встреч всегда являются индикатором состояния диалога между странами. Тот факт, что обе стороны — и США, и Россия — единогласно сошлись во мнении о бесперспективности саммита, говорит о наличии серьезных неразрешенных противоречий или о неблагоприятной международной конъюнктуре для продуктивных переговоров. Вопрос о том, будет ли саммит перенесен на более поздний срок или же идея проведения в Будапеште полностью исчерпана, остается открытым и будет зависеть от дальнейшего развития международной обстановки и готовности сторон к компромиссам.
