Саммит в Будапеште отменяется: Трамп раскрыл главный секрет, Путин поддержал

Мир

Планы проведения очередного международного саммита в Будапеште, о котором ранее ходило много слухов, были пересмотрены. Как стало известно, первым идею о нецелесообразности встречи в данный момент высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Российская сторона, в лице президента Владимира Путина, поддержала эту позицию. О том, как развивалась эта ситуация, журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Пеcков.

Инициатива Вашингтона и реакция Москвы

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, изначальная инициатива о переносе или отмене саммита поступила от американского лидера. Именно Дональд Трамп первым пришел к выводу, что в текущих политических условиях проведение встречи на высшем уровне в Венгрии не имеет практического смысла. Москва отреагировала на эту позицию, заняв солидарную сторону.

Пресс-секретарь предельно ясно процитировал позицию Кремля.

"То, что сейчас нет смысла его проводить, да, такое понимание возникло прежде всего у Трампа. Но в своих заявлениях президент Путин с этим солидаризировался", — сказал Песков.

Это заявление подчеркивает, что, хотя инициатива исходила из Вашингтона, Москва полностью разделяет подобную оценку ситуации.

Дипломатический контекст и будущее саммита

Отмена или перенос такого уровня встреч всегда являются индикатором состояния диалога между странами. Тот факт, что обе стороны — и США, и Россия — единогласно сошлись во мнении о бесперспективности саммита, говорит о наличии серьезных неразрешенных противоречий или о неблагоприятной международной конъюнктуре для продуктивных переговоров. Вопрос о том, будет ли саммит перенесен на более поздний срок или же идея проведения в Будапеште полностью исчерпана, остается открытым и будет зависеть от дальнейшего развития международной обстановки и готовности сторон к компромиссам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
