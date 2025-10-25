Граница на замке: Литва закрыла КПП с Белоруссией из-за загадочных аэростатов

Прибалтийская республика временно заблокировала пункты пропуска на линии с соседней страной до двух часов ночи по московскому времени.
Поводом послужило вторжение воздушных шаров, набитых гелием, в воздушное пространство Литвы, информирует Reuters. По данным источника, оба перехода оказались под полным контролем властей после того, как эти устройства пересекли границу.
Ранее столичный аэропорт объявил о паузе в воздушном сообщении до указанного срока. Причиной стали приближающиеся аэростаты, которые представляют потенциальную опасность для полетов. Такие меры подчеркивают растущую бдительность в регионе на фоне напряженных отношений с Минском.
Ситуация развивается стремительно, и пока неясно, когда ограничения снимут. Это уже не первый инцидент с подобными объектами, вызывающий сбои в работе транспорта и пограничных служб.
