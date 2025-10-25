Счётчик запущен: ХАМАС получил последний шанс от Трампа

Мир

Дональд Трамп, глава американской администрации, дал понять, что палестинское движение обязано срочно заняться выдачей останков погибших людей, удерживаемых в заложниках.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

В своем обращении в социальной платформе он подчеркнул: бездействие в ближайшие двое суток спровоцирует реакцию со стороны государств, подписавших договор о прекращении огня. Среди тел, которые нужно передать, фигурируют останки двоих граждан США. Лидер Белого дома указал, что часть из них вполне доступна для передачи прямо сейчас, однако по непонятным мотивам процесс тормозится. Трамп выразил надежду на скорые шаги со стороны оппонентов, но предупредил о возможных последствиях.

Это заявление появилось на фоне напряженных переговоров по ближневосточному урегулированию.

Американский политик напомнил о значимости соглашения для всех вовлеченных сторон и намекнул, что промедление может подорвать хрупкий баланс. Эксперты по международным делам отмечают, что такие послания усиливают давление на радикальные группы, побуждая их к компромиссам.