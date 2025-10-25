Небо закрыто: над Вильнюсом появились таинственные воздушные шары

Вильнюсский аэропорт принял срочные меры: все рейсы временно приостановлены из-за приближения к взлетно-посадочной полосе неизвестных воздушных объектов.
По данным диспетчеров, это один или несколько воздушных шаров, чье движение вызвало риски для безопасности.
В официальном обращении в социальной сети администрация хаба объяснила, что ограничения в небе введены именно по этой причине. Они продержатся до двух часов ночи по московскому времени, пока ситуация не стабилизируется.
