Израиль взорвет Газу изнутри: 60% туннелей ХАМАС еще ждут своей очереди

Израильский министр обороны Исраэль Кац в субботу обозначил приоритет для войск: полное ликвидирование подземной инфраструктуры палестинской группировки в секторе Газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Hoheit (Â¿!), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ХАМАС

По его оценке, две трети таких коммуникаций сохранились, и их нейтрализация станет ключом к долгосрочному миру в анклаве.

В публикации Кац подчеркнул, что это не просто операция, а стратегический шаг для закрепления успехов израильских сил. Он акцентировал внимание на необходимости разоружения противника и превращения зоны в демилитаризованную территорию, где угрозы сойдут на нет.

Особое внимание уделено "желтой зоне" — контролируемой части Газы, охватывающей более половины ее площади. Здесь Кац поручил сосредоточить усилия на разрушении этих объектов, чтобы минимизировать риски для населения и силовиков.

Все это происходит на фоне переговоров с американскими партнерами по стабилизации региона. Параллельно продвигается диалог, который должен урегулировать острые вопросы без новых всплесков насилия.

Соглашение о затишье, вступившее в действие 10 октября, уже принесло плоды: группировка передала 20 удерживаемых с осени 2023 года, завершив освобождение всех выживших. В обмен Тель-Авив вернул в анклав 1718 местных жителей и 250 человек с длительными приговорами, включая пожизненных.

Процесс продолжается: сейчас передают останки тех, кто не дожил до свободы. Из 28 требуемых тел идентифицировано 15, и власти настаивают на полном соблюдении обязательств.