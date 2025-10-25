Ирландия сказала нет милитаризации ЕС: Коннолли разгромила соперниц на выборах

В Ирландии подведены итоги президентских выборов, где уверенную победу одержала Кэтрин Коннолли — политик, неоднократно выражавшая тревогу по поводу роста военного влияния в Евросоюзе.

Фото: commons.wikimedia.org by John5199, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Типперэри, Ирландия

Ее триумф отражает настроения значительной части общества, уставшего от эскалации напряженности на континенте.

Согласно официальным подсчетам, Коннолли получила поддержку 63,36% голосующих, оставив далеко позади главную оппонентку Хизер Хамфрис с ее 29,46%. Такой разрыв подчеркивает популярность идей о сохранении нейтралитета и мире.