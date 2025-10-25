В Ирландии подведены итоги президентских выборов, где уверенную победу одержала Кэтрин Коннолли — политик, неоднократно выражавшая тревогу по поводу роста военного влияния в Евросоюзе.
Ее триумф отражает настроения значительной части общества, уставшего от эскалации напряженности на континенте.
Согласно официальным подсчетам, Коннолли получила поддержку 63,36% голосующих, оставив далеко позади главную оппонентку Хизер Хамфрис с ее 29,46%. Такой разрыв подчеркивает популярность идей о сохранении нейтралитета и мире.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.