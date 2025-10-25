Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, выразил уверенность в скором достижении масштабного компромисса с Пекином.
По его оценке, перспективы для такого исхода выглядят многообещающими, что может существенно повлиять на глобальную торговлю и экономику.
В беседе с представителями СМИ Трамп подчеркнул, что шансы на этот прорыв высоки, и он охватит широкий круг вопросов. Такой оптимизм хозяина Белого дома звучит на фоне длительных переговоров, где обе стороны ищут баланс интересов.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.