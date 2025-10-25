Пошлины уйдут в прошлое: Трамп раскрыл шансы на мир с Китаем

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, выразил уверенность в скором достижении масштабного компромисса с Пекином.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

По его оценке, перспективы для такого исхода выглядят многообещающими, что может существенно повлиять на глобальную торговлю и экономику.

В беседе с представителями СМИ Трамп подчеркнул, что шансы на этот прорыв высоки, и он охватит широкий круг вопросов. Такой оптимизм хозяина Белого дома звучит на фоне длительных переговоров, где обе стороны ищут баланс интересов.