Налоговый сайт раскрыл тайну имени Брижит Макрон: что скрывает первая леди

Скандал вокруг имени Брижит Макрон вновь привлёк внимание французской общественности. Супруга президента Франции обнаружила, что в её личном кабинете на налоговом сайте указано мужское имя. Инцидент вызвал бурную реакцию в Елисейском дворце и стал поводом для официальной жалобы.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эммануэль и Брижит Макрон

Ошибка на сайте, ставшая сенсацией

Когда первая леди Франции зашла в свой личный кабинет на налоговом портале, она ожидала увидеть привычное имя. Однако вместо "Брижит Макрон" в правом верхнем углу значилось "Жан-Мишель, так называемый Брижит Макрон".

"Мадам Макрон, как и многие французы, собирается зайти личную страницу на налоговом сайте, она подключается и видит в правом верхнем углу, что там написано не 'Брижит Макрон', а 'Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон'", — рассказал руководитель аппарата первой леди Тристан Броме телеканалу BFMTV.

По его словам, для супруги президента это стало настоящим потрясением. После повторной попытки войти в систему результат не изменился.

Расследование и жалоба

Брижит Макрон обратилась к адвокату, чтобы подать официальную жалобу. Следователи уже установили личности двух человек, предположительно причастных к инциденту, однако их имена пока не разглашаются. По словам представителя первой леди, изменить данные в этой части сайта невозможно, так как они являются частью идентификационной системы граждан.

Отголоски старых слухов

Ошибку на сайте сразу связали с давними слухами, которые неоднократно всплывали в интернете. Наиболее известный из них утверждает, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё.

Интерес к этой теме подогрела американская журналистка Кэндис Оуэнс, выпустившая документальный фильм, где повторила эти обвинения. Супруги Макрон подали на неё в суд за клевету и намерены лично присутствовать на заседании в США. Их адвокат Том Клэр сообщил, что пара готова предоставить фото- и научные доказательства женской идентичности Брижит.

Реакция сторон

Кэндис Оуэнс заявила, что не собирается извиняться, утверждая, что во Франции пытаются ограничить свободу слова. По её словам, "в США президенты не угрожают журналистам, если только не боятся разоблачений".

Ранее Апелляционный суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей и блогершу Амандин Руа, которые также распространяли подобные заявления. Суд решил, что их слова не подпадают под юридическое определение клеветы. Однако адвокаты Брижит Макрон намерены обжаловать это решение в кассационном суде.

Последствия инцидента

Происшествие на налоговом сайте стало болезненным напоминанием о масштабной кампании слухов, с которой семья Макронов борется уже несколько лет. Ошибка в государственной системе усилила общественный резонанс и поставила вопросы о безопасности личных данных граждан.

Аналитики отмечают, что скандал может подтолкнуть власти Франции к пересмотру защиты персональных профилей в цифровых сервисах, чтобы исключить подобные случаи в будущем.