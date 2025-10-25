Праздник превратился в бойню: Говардский университет под прицелом

В столице США произошел инцидент с применением огнестрельного оружия недалеко от территории Говардского университета. В результате пострадали пять человек, которых срочно госпитализировали.
Об этом передали в эфире телеканала CBS, опираясь на сведения местных правоохранителей.
По предварительным данным, ранения получили четверо взрослых мужчин и один несовершеннолетний. События разворачивались во время неформального мероприятия, посвященного возвращению выпускников в альма-матер.
Сотрудники полиции уже взяли под арест двоих возможных участников конфликта. Они содержатся в изоляторе для дальнейшего разбирательства.
