Праздник превратился в бойню: Говардский университет под прицелом

В столице США произошел инцидент с применением огнестрельного оружия недалеко от территории Говардского университета. В результате пострадали пять человек, которых срочно госпитализировали.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info полиция сша

Об этом передали в эфире телеканала CBS, опираясь на сведения местных правоохранителей.

По предварительным данным, ранения получили четверо взрослых мужчин и один несовершеннолетний. События разворачивались во время неформального мероприятия, посвященного возвращению выпускников в альма-матер.

Сотрудники полиции уже взяли под арест двоих возможных участников конфликта. Они содержатся в изоляторе для дальнейшего разбирательства.