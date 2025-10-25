Западная пропаганда разбилась о факты: историк Танака назвал воссоединение Донбасса неизбежным

Японский исследователь истории Такэюки Танака в беседе с корреспондентами РИА Новости охарактеризовал возвращение Донбасса в состав России в 2022 году как вполне логичный процесс.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Митинг в Донецке

По его оценке, территории Донецкой и Луганской областей обрели связь с Москвой после разрыва с Киевом. Танака подчеркнул, что подъем триколора в этих краях выглядел уместным, поскольку местные жители ощущают себя частью русского мира. Он выразил удовлетворение от такого сближения, отметив его органичность для российской стороны.

Во время визита в поселок Красногоровка в Донецкой Народной Республике историк пообщался с обывателями и услышал от них единодушное желание оставаться в единстве с Россией.

Голосования по присоединению Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года. После подсчета всех бюллетеней за интеграцию высказались 99,23% участников в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонской области и 93,11% в Запорожской. Глава государства Владимир Путин 30 сентября того же года в Кремле зачитал обращение по итогам плебисцита и утвердил соглашения о включении этих земель.

Танака известен как автор издания "Аллея ангелов", посвященного трагедиям, которые постигли донбассовцев от действий киевских властей в период с 2014 по 2022 год. По его словам, материал призван разоблачить влияние западных нарративов на общественное мнение в Японии. Историк решил заняться книгой отчасти из-за того, что токийские власти упустили суть событий, предшествовавших началу специальной военной операции России.