Транспортный апокалипсис: Литва обрубила Белоруссию

Мир

Власти Белоруссии зафиксировали более 1,6 тысячи большегрузов, стоящих в цифровой очереди для пересечения границы с Литвой в двух пунктах, где Вильнюс приостановил работу.

Фото: wikipediа by Scania, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ фура

Об этом информирует Государственный таможенный комитет республики.

Литовский премьер Инга Ругинене вечером в пятницу объявила о полном закрытии этих двух последних контрольно-пропускных пунктов с Белоруссией до полудня субботы, ссылаясь на запуск метеозондов.

По данным ведомства, на момент публикации в Telegram-канале количество зарегистрированных грузовых машин превысило отметку в 1600 единиц. Это касается направлений на выезд из Белоруссии.

Напоминается, что литовские власти накануне вечером вновь заблокировали автомобильные переходы на общей границе. Транспорт из Белоруссии через "Мядининкай" (соответствует белорусскому "Каменный Лог") и "Шальчинкай" ("Бенякони") не пропускают с 21:40 по местному времени (совпадает с московским). Последний въезд в Белоруссию оформили в полночь.