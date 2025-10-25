Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кирилл Дмитриев

Он отреагировал на заметку, где указывалось, что этот показатель для нашей страны составляет всего 20 процентов. По его мнению, такие данные помогают развеять мифы и ложные толки о финансовом положении Москвы.

Для наглядности в той же публикации приводились сравнения с соседями и партнерами: в Италии аналогичный коэффициент достигает 137 процентов, во Франции — 111, в Испании — 108, в Великобритании — 101, в Германии — 64, в Польше — 51, а в Турции — 29 процентов.