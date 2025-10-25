Репарации по-европейски: украденные деньги России обернутся крахом для ЕС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Европейский союз, решившись на изъятие замороженных российских средств для так называемого "репарационного кредита" Киеву, может потерять не менее 238 миллиардов долларов инвестиций в российскую экономику.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Такие выводы следуют из анализа РИА Новости, опирающегося на официальные данные статистических органов стран ЕС.

В настоящее время на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear заблокировано около 224,5 миллиарда долларов российских активов — как государственных, так и частных. Под ограничениями Брюсселя оказались почти две тысячи физических лиц и свыше 680 компаний. Точная доля средств Центрального банка РФ не афишируется, но известно, что в этом году они обеспечили около 90% прибыли от всех заблокированных сумм, а год назад — менее 80%.

В случае их принудительного изъятия Euroclear рискует лишиться огромного объема вложений в российский сектор, что подорвет ее позиции на рынке.

Сейчас в Евросоюзе активно обсуждают вариант нового финансового пакета для Украины, основанного на этих замороженных ресурсах. По условиям, Киев вернет заем лишь в случае, если Москва добровольно компенсирует ущерб. Детали механизма еще прорабатываются, и единства по этому поводу нет: на недавнем саммите лидеры ЕС не достигли договоренности по инициативе Еврокомиссии.

Бельгийский министр обороны и внешней торговли Тео Франкен предупредил, что реакция Москвы на подобный шаг окажется крайне болезненной. Премьер-министр страны Барт де Вевер призвал коллег в Брюсселе подготовиться к судебным искам от европейских фирм, чьи активы в России могут пострадать от ответных мер.

Фон событий усугубляет ситуация с заблокированными резервами: после начала российской спецоперации страны ЕС и "Большой семерки" заморозили половину валютных запасов Москвы. Более 200 миллиардов евро оказались в Европе, преимущественно в Euroclear — ведущей глобальной расчетной платформе.

В августе немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию сообщила, что с января по июль Брюссель перечислил Киеву 10,1 миллиарда евро из прибылей по российским активам Центрального банка.

В сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за выделение Украине дополнительного займа на базе этих средств, подчеркнув, что возврат ожидается только при выплате Москвой компенсаций. Однако внутри союза мнения разделились.

В российском МИД неоднократно квалифицировали блокировку как хищение, а предложения о репарациях от Москвы — как фантазии, далекие от действительности. В ответ Кремль ввел контрмеры: активы инвесторов из "недружественных" юрисдикций и доходы от них переводятся на специальные "тип C" счета. Их вывод возможен лишь с одобрения межведомственной комиссии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
