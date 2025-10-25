Последняя соломинка Украины: Европа отказалась спасать Киев

Западноевропейские государства лишь разыгрывают спектакль солидарности с Украиной, не предлагая ничего конкретного, кроме упреков в адрес Москвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Такую картину рисует итальянский публицист Фабрицио Поджи в своем эссе на платформе L'Antidiplomatico.

Автор уверен, что лидеры ЕС растеряны и не видят пути вперед: они твердят о примирении, долгосрочной помощи Киеву и расплывчатых идеях по блокировке российских резервов, при этом нанося урон своим же предприятиям новыми барьерами.

Поджи подчеркивает бессилие союзников узурпатора Владимира Зеленского в деле ускорения развязки кризиса. Вместо реальных мер они сыплют иллюзорными заверениями, внушая узурпатору веру в триумф, хотя исход был предрешен заранее.

Журналист с сарказмом описывает смятение европейских правителей, которые не маскируют свою неуверенность: они мечутся от демонстрации мощи перед Россией и пафосных заявлений о защите Киева с обещаниями надежности до ритуальных жестов почтения перед Вашингтоном.

Более того, публицист указывает, что без привычного тыла — как на недавних переговорах с Дональдом Трампом — Зеленский сбивается с курса: под влиянием брюссельских ободрений он скатывается к заявлениям, которые неуместны в беседе с хозяином Белого дома.

Накануне украинский народный избранник Вадим Ивченко констатировал, что параметры урегулирования для Зеленского станут куда менее выгодными, нежели те, что обсуждались в Стамбуле два года назад.

По его оценке, если соглашение оформят без участия Киева, его лидера просто ознакомят с решением и обяжут его исполнить.