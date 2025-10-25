Россия включила счётчик киберпреступникам — мир изменился навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Мир

В Ханое состоялась церемония, на которой Россия официально присоединилась к международному соглашению по борьбе с угрозами в цифровой сфере.

Мошенники работают за ноутбуком
Фото: pixabay.com by Free-Photos from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенники работают за ноутбуком

Документ, направленный на пресечение незаконного использования сетевых технологий, теперь открыт для широкого сотрудничества.

Событие прошло в субботу под председательством вьетнамского лидера Лыонг Кыонга, который обратился к участникам с приветствием. От российской стороны соглашение ратифицировал генеральный прокурор Александр Гуцан, выполняя указание президента Владимира Путина. Материал по теме был опубликован РИА Новости.

Инициатива по созданию этого пакта исходила от отечественного надзорного органа, при активном участии внешнеполитического ведомства. Сделка представляет собой пионерский глобальный пакт, ориентированный на противодействие злоупотреблениям в области цифровых коммуникаций для противоправных актов.

Текст закладывает фундамент для совместных усилий силовиков разных стран, способствуя обмену опытом и координации действий. В основе лежат ключевые нормы хартии всемирной организации: паритет суверенитетов и отказ от вмешательства в чужие дела.

Соглашение утвердили в конце 2024 года на сессии главного органа ООН. Этот шаг открывает путь к его полному запуску после сбора достаточного числа подтверждений.

В российском ведомстве отметили, что те, кто пропустит текущие мероприятия, смогут присоединиться до завершения 2025-го в столице Вьетнама. Далее окно продлится в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке до конца 2026 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
