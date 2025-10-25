Трамп объявил экономическую войну: Россия в кольце санкций

Американский президент Дональд Трамп высоко оценил эффективность мер, принятых против Москвы.
По его словам, ограничения, введенные Вашингтоном, обладают значительной мощью и наверняка принесут результат.
Об этом лидер США рассказал во время перелета в Азию на борту специального борта. Аудиозапись беседы распространил официальный представитель Белого дома.
Трамп выразил уверенность в том, что эти ограничения скажутся на ситуации. Он отметил, что российский глава Владимир Путин считает их влияние минимальным, однако сам американец с этим не согласен и полагает иначе.
Ранее, в ответ на события вокруг Украины, администрация США впервые применила такие меры к нефтяным гигантам "Лукойл" и "Роснефть". Это стало сигналом о жесткой линии новой команды в Белом доме.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.