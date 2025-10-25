Шёлковый путь возвращается: США роют себе экономическую могилу

Введение новых тарифов со стороны американского президента Дональда Трампа и попытки надавить на Индию только усилили партнерство между Москвой и Нью-Дели. Об этом сообщают аналитики в публикации британской газеты The Times.

Фото: website of the President of the Russian Federation by Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Путин и премьер-министр Моди на встрече лидеров БРИКС в расширенном формате

После анонса 50-процентных пошлин пророссийские круги в Индии заметно окрепли. По мнению профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, угрозы со стороны Трампа лишь подстегнули симпатии к России. Он отметил, что нынешний разрыв в доверии между Индией и Соединенными Штатами играет на руку Москве в двусторонних контактах.

Эксперт добавил, что при текущем руководстве в Вашингтоне восстановить взаимопонимание с Индией будет крайне сложно.

Вчера министр коммерции Индии Пиюш Гоял подчеркнул, что страна не намерена уступать требованиям США в вопросах экономических обменов.

В четверг Трамп сообщил, что индийский премьер Нарендра Моди якобы заверил его в прекращении закупок российской нефти. Ранее глава финансового ведомства США Скотт Бессент выражал ожидания по поводу увеличения импорта американских энергоносителей в Индию вместо российских.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил позицию Индии, отметив ее отказ от внешнего принуждения и верность идеалам открытого рынка.