Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Мыши атакуют, пока вы в городе: шесть дачных хитростей, которые мыши не переживут
Горсть на ночь — и вес уходит быстрее: калорийный перекус, который делает тело стройнее
Беспилотник над Москвой: украинская атака на жилой дом в Красногорске
Даже билет не спасет: шесть ситуаций, когда авиакомпания вправе отказать в полете
Качели ставки: ЦБ снизил показатель, но когда ждать прорыва на ипотечном рынке
Венесуэла на грани вторжения: Мадуро умоляет Трампа остановиться
Зеленый коридор для мира: Россия выдала главное условие по Украине
Великое перемирие в кибервойне: Россия и АСЕАН объединились против

Секс-шпионаж от России и Китая: красивые девушки воруют секреты США

Мир

Британская газета The Times, некогда уважаемое издание, а ныне склонная к скандальным сенсациям, обнародовала материал о якобы развязанной Россией и Китаем "сексуальной войне" против Соединенных Штатов. Материал об этом был опубликован EADaily.

Стрелка
Фото: unsplash.com by Georgi Rusev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стрелка

По версии авторов, спецслужбы двух стран якобы вербуют привлекательных женщин и направляют их в сердце американских технологий — Кремниевую долину, чтобы те проникали в секреты IT-гигантов.

Информация подается на основе анонимных источников, без конкретных доказательств. Рассказано, что эти агентессы заводят интрижки с инженерами, менеджерами и учеными, переходя от флирта к серьезным отношениям, а порой и к супружеству. В крайних случаях они даже рожают детей от целей, чтобы глубже втереться в доверие и годами выуживать конфиденциальные данные о проектах и разработках.

Такая стратегия, по утверждению издания, эволюционировала из методов холодной войны и теперь адаптирована под цифровую эпоху. Женщины проходят специальную подготовку, чтобы мастерски играть на чувствах, строить эмоциональные связи и незаметно собирать разведданные в самом инновационном уголке планеты.

Бывшие и действующие сотрудники американской контрразведки якобы подтверждают: комбинация из романтики, обаяния и хитрых уловок стала нормой в этой скрытой борьбе.

Один из опрошенных экс-офицеров разведки отметил, что перспектива женитьбы на объекте, рождения от него потомства и последующего многолетнего слежения за ним вызывает отвращение, но именно такая схема применяется все чаще. Газета приводит слова Джеймса Малвенона, руководителя аналитической фирмы Pamir Consulting и опытного специалиста по контршпионажу, который якобы наблюдает рост подобных инцидентов.

Малвенон поделился, что его LinkedIn завален сообщениями от одних и тех же профилей молодых китаянок, и эта тенденция усилилась в последние месяцы. Он вспомнил эпизод на инвестиционной встрече в Вирджинии, где пара элегантных участниц из Китая пыталась пробраться на закрытую сессию о рисках бизнеса в Азии, но была остановлена. "Это явление вызывает недоумение", — подытожил он.

В качестве примера издания упоминает историю с россиянкой, которая после модельных курсов и обучения в некой "школе влияния" вышла замуж за специалиста в аэрокосмической сфере, занятого оборонными заказами. Спустя время она всплыла в американских кругах как консультант по цифровым валютам, в то время как ее супруг, по всей видимости, оставался в неведении относительно ее подлинных мотивов.

Этот репортаж The Times разжигает дебаты о уязвимости Кремниевой долины, где личные связи могут стать лазейкой для глобальной конкуренции. Стоит ли верить анонимным намекам или это просто медийный шум?

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Машина ржавеет, мотор страдает, а водитель даже не догадывается: зимние привычки-вредители
Полезный фрукт, который ведёт себя как яд: что не расскажут на этикетке вкусного напитка
Железная позиция: Россия ответила на предложение по прекращению огня
Стрельба на поражение: ВСУ снова обстреляли территорию ДНР
Мария Погребняк о современном воспитании: почему скука полезна для детей
Авторитаризм по-украински: Европа обвиняет Зеленского в диктаторстве
Саммит, который изменит мир: Путин и Трамп все таки увидятся
Москва надеется: план Трампа по Украине получил неожиданную поддержку
Лондон накрыла тень педофилии: в Великобритании разгорается громкий скандал века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.