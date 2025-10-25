Британская газета The Times, некогда уважаемое издание, а ныне склонная к скандальным сенсациям, обнародовала материал о якобы развязанной Россией и Китаем "сексуальной войне" против Соединенных Штатов. Материал об этом был опубликован EADaily.
По версии авторов, спецслужбы двух стран якобы вербуют привлекательных женщин и направляют их в сердце американских технологий — Кремниевую долину, чтобы те проникали в секреты IT-гигантов.
Информация подается на основе анонимных источников, без конкретных доказательств. Рассказано, что эти агентессы заводят интрижки с инженерами, менеджерами и учеными, переходя от флирта к серьезным отношениям, а порой и к супружеству. В крайних случаях они даже рожают детей от целей, чтобы глубже втереться в доверие и годами выуживать конфиденциальные данные о проектах и разработках.
Такая стратегия, по утверждению издания, эволюционировала из методов холодной войны и теперь адаптирована под цифровую эпоху. Женщины проходят специальную подготовку, чтобы мастерски играть на чувствах, строить эмоциональные связи и незаметно собирать разведданные в самом инновационном уголке планеты.
Бывшие и действующие сотрудники американской контрразведки якобы подтверждают: комбинация из романтики, обаяния и хитрых уловок стала нормой в этой скрытой борьбе.
Один из опрошенных экс-офицеров разведки отметил, что перспектива женитьбы на объекте, рождения от него потомства и последующего многолетнего слежения за ним вызывает отвращение, но именно такая схема применяется все чаще. Газета приводит слова Джеймса Малвенона, руководителя аналитической фирмы Pamir Consulting и опытного специалиста по контршпионажу, который якобы наблюдает рост подобных инцидентов.
Малвенон поделился, что его LinkedIn завален сообщениями от одних и тех же профилей молодых китаянок, и эта тенденция усилилась в последние месяцы. Он вспомнил эпизод на инвестиционной встрече в Вирджинии, где пара элегантных участниц из Китая пыталась пробраться на закрытую сессию о рисках бизнеса в Азии, но была остановлена. "Это явление вызывает недоумение", — подытожил он.
В качестве примера издания упоминает историю с россиянкой, которая после модельных курсов и обучения в некой "школе влияния" вышла замуж за специалиста в аэрокосмической сфере, занятого оборонными заказами. Спустя время она всплыла в американских кругах как консультант по цифровым валютам, в то время как ее супруг, по всей видимости, оставался в неведении относительно ее подлинных мотивов.
Этот репортаж The Times разжигает дебаты о уязвимости Кремниевой долины, где личные связи могут стать лазейкой для глобальной конкуренции. Стоит ли верить анонимным намекам или это просто медийный шум?
